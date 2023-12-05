5 декабря, источник: ivbg.ru
Депутаты Ленобласти учредили новую праздничную дату
Депутаты Заксобрания Ленобласти учредили новую праздничную дату — День поисковика.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Его будут отмечать 15 марта. Соответствующие поправки в областной закон «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области» приняты 4 декабря.
По мнению депутатов, новый праздничный день призван подчеркивать весомый вклад поисковых объединений, работающих на территории Ленинградской области, в дело сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.