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5 декабря, источник: ivbg.ru

Депутаты Ленобласти учредили новую праздничную дату

Депутаты Заксобрания Ленобласти учредили новую праздничную дату — День поисковика.

Его будут отмечать 15 марта. Соответствующие поправки в областной закон «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области» приняты 4 декабря.

По мнению депутатов, новый праздничный день призван подчеркивать весомый вклад поисковых объединений, работающих на территории Ленинградской области, в дело сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.

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