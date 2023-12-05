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5 декабря, источник: Коммерсантъ

Чиновника отстранили от должности за неубранный снег в Уфе

Главу МБУ «Служба по благоустройству Октябрьского района Уфы» Ильдуса Газизова отстранили от должности за неубранный снег, сообщил на оперативном совещании в администрации города сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

«Если люди не будут выполнять поставленные задачи, в части управления коммунальным хозяйством, не обеспечили выход техники в запланированном объеме, то я буду принимать эти решения», — добавил он.

Ратмир Мавлиев также обратился к главе Ленинского района Олегу Котову: «Значит, Олег Александрович, я вам легкий намек сделал. Мобилизуйте предприятия, чтобы руководство оперативно реагировало на те задачи, которые ранее я уже ставил».

«Принято», — отреагировал Олег Котов.

По словам господина Мавлиева, тротуары от снега надо «научиться уже» очищать за ночь. «Пока за ночь не справляетесь», — резюмировал он.

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