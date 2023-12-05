Чиновника отстранили от должности за неубранный снег в Уфе

«Если люди не будут выполнять поставленные задачи, в части управления коммунальным хозяйством, не обеспечили выход техники в запланированном объеме, то я буду принимать эти решения», — добавил он.
Ратмир Мавлиев также обратился к главе Ленинского района Олегу Котову: «Значит, Олег Александрович, я вам легкий намек сделал. Мобилизуйте предприятия, чтобы руководство оперативно реагировало на те задачи, которые ранее я уже ставил».
«Принято», — отреагировал Олег Котов.
По словам господина Мавлиева, тротуары от снега надо «научиться уже» очищать за ночь. «Пока за ночь не справляетесь», — резюмировал он.