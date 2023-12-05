5 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Глава МВД рассказал, продлят ли режим ЧП в Молдове
По мнению министра внутренних дел, ситуация с ЧП в Молдове будет зависеть от обстановки в регионе в целом.
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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Чрезвычайное положение в Молдове не будет продлено, если ситуация не ухудшится, об этом заявил глава МВД Молдовы Адриан Эфрос в эфире на Radio Moldova.
По словам министра, режим ЧП зависит от того, как будет развиваться ситуация в регионе.
«Чрезвычайное положение зависит от ситуации с безопасностью в регионе, которая существует и будет через 30 дней. Мы предложили, чтобы этот период был переходным от режима ЧП к нормальному. Кроме того, нужно осуществить перенос нормативных актов, постановлений правительства или положений, одобренных в период ЧП, и тех, которые необходимо перенести в законодательство».
Очередное продление режима чрезвычайного положения в Молдове вступило в силу с1 декабря — на 30 дней. Ранее инициативу одобрил парламент республики: проект представил Адриан Ефрос, презентация предложения правительства заняла менее 10 минут. За проект проголосовали только 60 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
Позже глава парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат партии PAS Олеся Стамате отметила, что нынешнее продление режима ЧП в стране последнее.
Долгое ЧП в Молдове
Впервые в Молдове депутаты молдавского парламента ввели режим чрезвычайного положения в стране три года назад из-за коронавируса нового типа. Оно продлилось с 17 марта по 15 мая 2020 года. С инициативой тогда выступил президент Молдовы Игорь Додон. Его поддержало правительство, которое впоследствии одобрило соответствующий законопроект. С 16 мая на смену режиму чрезвычайного положения в Молдове пришел режим ЧП в области здравоохранения. Он продлился до 16 апреля 2022 года.
При этом 20 января 2022 года в Молдове вступило в силу ЧП области энергетики — на 60 дней. Премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая в парламенте, отметила, что «введение режима ЧП является необходимостью, чтобы помочь всем гражданам этой страны благополучно пережить эту зиму».
Вечером 24 февраля 2022 года парламент Молдовы объявил о введении в республике режима чрезвычайного положения «в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности» — тоже на 60 дней. Впоследствии этот режим неоднократно продлевался.