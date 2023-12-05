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5 декабря, источник: МК.RU Челябинск

Алексей Текслер назвал сроки строительства детского хирургического центра

Глава Челябинской области Алексей Текслер на прямой линии с жителями региона рассказал о старте строительства хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы.

Источник: правительство Челябинской области

«Это очень хорошая новость для нашего региона, ведь у нас проживает около 750 тысяч детей. Стройка корпуса стартует уже в следующем году, деньги на эти цели выделены из федерального бюджета, часть — из областного. Это будет современный хирургический центр на 300 коек. Благодаря ему больница сможет развивать новые направления, которые раньше нам были недоступны. Здесь будет отделение онкогематологии, лечение различных патологий. Строительство такого центра — серьезный прорыв в детском здравоохранении», — отметил губернатор.

Центр будет возведен на территории Челябинской детской областной больницы, напомним, несколько лет по этому поводу челябинские общественники вели бурные дискуссии. Глава региона также анонсировал открытие новой поликлиники в Чурилово. Здание бывшей находится в аварийном состоянии, пока местные жители вынуждены обращаться за медпомощью для детей в Челябинск.

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