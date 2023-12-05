Криминала не будет: губернатор отреагировал на протесты екатеринбуржцев против исправцентра на Уктусе

По его мнению, необходимо усилить разъяснительную работу о сути исправцентров. Губернатор отметил, что контингент учреждения будет состоять из людей, которые уже встали на путь исправления. По словам Куйваашева, жители и сами сталкиваются в обычной жизни с людьми, которые отбывали наказание в местах лишения свободы.
«Мы живем в городе, у нас у всех есть соседи… Наверное, некоторые из них тоже прошли эти места. Нет же никакой субкультуры. Не должно быть никаких опасений. Там надо будет сделать освещение, камеры установить, пункт полиции. Такие центры у нас есть уже, и ни по одному нет вопросов», — пояснил глава региона.
Напомним, жители Уктуса уже несколько месяцев пытаются помешать появлению исправительного центра на улице Просторной. Горожан возмущает перспектива соседства с несколькими десятками осужденных. Активисты неоднократно обращались к властям, включая президента РФ Владимира Путина. В региональном ГУФСИН поясняли, что на подобных участках содержатся только осужденные, которые наказаны принудительными работами. А принудительные работы не предполагают изоляцию от общества.