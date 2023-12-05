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5 декабря, источник: СуперОмск

Появились две кандидатуры на пост главного архитектора Омской области

Члены правления Омского регионального отделения Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» (ООСАР) в рамках состоявшегося в начале декабря 2023 года заседания определились с кандидатурами, выдвигаемыми на пост главного архитектора Омской области. Судя по опубликованному 3 декабря 2023 года протоколу собрания, решено остановиться на двух кандидатах.

Так, поддержаны кандидатуры Ольги Шитиковой, которая трудится в отделе организации проектных работ компании «Проектстройсервис», а также почетного архитектора России Сакена Хусаинова.

Стоит отметить, что членами правления организации предлагались еще две кандидатуры — экс-руководителя группы архитекторов НПО «Мостовик» Леонида Гусельникова и одного из разработчиков дизайн-проекта набережной Оми Андрея Седачева. Однако оба кандидата заявили самоотвод.

Напомним, старт приема документов на пост главного архитектора Омской области объявлен 24 ноября 2023 года. Конкурс проводится на уровне регионального министерства строительства. Других кандидатур в публичном пространстве к настоящему моменту не появлялось.

Примечательно, что аналогичный конкурс проводился весной 2022 года. По его итогам в мае 2022 года должность получила Наталья Старченкова. Вкупе с таким статусом она утверждена на посту замглавы Министерства строительства Омской области.

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