5 декабря, источник: СуперОмск
Появились две кандидатуры на пост главного архитектора Омской области
Члены правления Омского регионального отделения Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» (ООСАР) в рамках состоявшегося в начале декабря 2023 года заседания определились с кандидатурами, выдвигаемыми на пост главного архитектора Омской области. Судя по опубликованному 3 декабря 2023 года протоколу собрания, решено остановиться на двух кандидатах.