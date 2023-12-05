Президент Ирана проведет переговоры с Путиным в Москве

Раиси посетит столицу России по официальному приглашению Путина, отмечает агентство. Лидеры планируют обсудить ряд вопросов, касающихся экономического сотрудничества двух стран. Также Путин и Раиси обсудят региональные и международные проблемы, включая обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию в секторе Газа.
В предыдущий раз Раиси посещал Москву в январе 2022 г. Это был его первый визит в РФ с момента вступления в должность. Тогда Раиси пробыл в российской столице два дня. В ходе поездки он встретился с Владимиром Путиным, а также выступил в Госдуме.
5 декабря в Москве также находится министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Ранее в МИД Ирана сообщили министр планирует принять участие во встрече глав МИД прикаспийских государств (Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении), а также провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.