Главное
Главные новости 5 декабря
11:50 (мск), источник: Ведомости

Президент Ирана проведет переговоры с Путиным в Москве

Президент Ирана Эбрахим Раиси 7 декабря приедет в Москву с однодневным визитом, чтобы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Источник: Reuters

Раиси посетит столицу России по официальному приглашению Путина, отмечает агентство. Лидеры планируют обсудить ряд вопросов, касающихся экономического сотрудничества двух стран. Также Путин и Раиси обсудят региональные и международные проблемы, включая обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию в секторе Газа.

В предыдущий раз Раиси посещал Москву в январе 2022 г. Это был его первый визит в РФ с момента вступления в должность. Тогда Раиси пробыл в российской столице два дня. В ходе поездки он встретился с Владимиром Путиным, а также выступил в Госдуме.

5 декабря в Москве также находится министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Ранее в МИД Ирана сообщили министр планирует принять участие во встрече глав МИД прикаспийских государств (Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении), а также провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Женское движение» будет помогать в регионах родственникам участников спецоперации
Владимир Путин открыл «Россию» заново
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта