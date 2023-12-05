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5 декабря, новости Молдовы, источник: ТАСС

Молдавию призвали возобновить регистрацию автотранспорта из Приднестровья

В Тирасполе считают, что Кишинев должен пойти на такой шаг без предварительных условий.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. МИД Приднестровья призвал Молдавию к безоговорочному возобновлению работы пунктов регистрации автотранспорта (ПРТС) из непризнанной республики. Соответствующее заявление было сделано на встрече межправительственной группы по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровья.

«Приднестровской стороной был озвучен призыв назначить конкретную дату открытия ПРТС без предварительных условий как своевременный и адекватный шаг, соответствующий интересам граждан», — говорится в сообщении.

Молдавия и Приднестровье согласовали процесс регистрации автотранспорта с левого берега Днестра еще в 2018 году. После этого приднестровским автолюбителям начали выдавать нейтральные номерные знаки, которые разработали при содействии миссии ЕС по мониторингу украинско-молдавской границы. Однако в реализации договоренностей сторонам не удалось избежать конфликтов и процесс регистрации был приостановлен приднестровской стороной в 2021 году.

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