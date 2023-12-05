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12:38 (мск), источник: ТАСС

Песков сообщил, что Путину понравилась форум-выставка «Россия» на ВДНХ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин живо заинтересовался выставкой-форумом «Россия» на ВДНХ, которую посетил накануне, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть все. Но, действительно, то, что он успел посмотреть, это очень интересно, богатая экспозиция», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что выставка вызывает живой интерес, экспозиция будет меняться. «Конечно, многие сейчас продвигают идею о том, что это нужно делать на постоянной основе. Пока таких решений не принималось, но идея витает в воздухе», — добавил Песков.

По его словам, усилия, которые регионы прилагают для своей презентации на выставке, «стоят того». «Это подтверждает интерес зрителей, который мы с вами наблюдаем», — подытожил представитель Кремля.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие — первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки — демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.

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