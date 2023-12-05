Амнистия женщин и номинация Путина на звание человека года. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Во вторник президент проведет заседание наблюдательного совета «Движения первых»: «Сегодня Путин будет заниматься делами молодежными».
В среду российский лидер посетит с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Будут обсуждаться двусторонние отношения, международная и региональная повестка, включая обострение палестино-израильского конфликта.
Что касается нефтяной темы, то «эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области всегда на повестке дня».
В четверг Путин в Москве проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В Кремле пока не могут сказать, будут ли лидеры обсуждать нефть: «Сейчас только повестка дня финализируется».
Вопрос амнистии «некоторых категорий женщин» заслуживает рассмотрения, но о каких-либо деталях говорить рано: «Сейчас, конечно же, нет никакой конкретики, это все только предстоит еще рассмотреть».
До конца года амнистии не будет: «Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно».
«Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть все».
Выставка вызывает живой интерес, экспозиция будет меняться. Решения о превращении ее в постоянную не принималось.
Усилия, которые регионы прилагают для своей презентации на выставке, «стоят того».
Для президента премия Time не имеет особого значения: «Роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, это однозначно. Путин играет экстраординарную роль в мире».
Россия продолжает работу в G20, но вопрос о формате участия в саммите в Бразилии в 2024 году пока не решался.