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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Глава Екатеринбурга рассказал о питьевой безопасности города

Мэр подписал постановление, чтобы предотвратить дефицит воды.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга решают вопрос с обеспечением питьевой безопасности города-миллионника, заблаговременно решая вопрос со снижением уровня воды в Верхне-Макаровском водохранилище на реке Чусовой, которое снабжает водой уральскую столицу. Недостающие объемы перенаправят из Нязепетровского водохранилища.

— Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» до 2025 года подписано в Администрации Екатеринбурга. Этот документ позволит предотвратить дефицит питьевой воды для жителей столицы Среднего Урала, — рассказывает градоначальник Алексей Орлов.

Финансирование программы за счет внебюджетных источников увеличено на 7 миллионов рублей. В рамках программы реконструируют и модернизируют водопроводные и канализационные сети, установят энергоэффективные светильники на промышленных площадках МУП «Вооканал».

Также по программе планируется комплексная модернизация Южной аэрационной станции, проведение инженерных изысканий для обустройства источника водоснабжения в поселке Шувакиш и другие виды работ.

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