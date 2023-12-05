КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Протестующие фермеры выехали на тракторах на центральные улицы Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Накануне группа аграриев провела переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, но стороны так и не пришли к пониманию решений. Протестующие требуют от руководства страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Санду порекомендовала фермерам вернуться к диалогу с правительством. «Мы не услышали от президента конкретных аргументов ни в нашу поддержку, ни по ситуации в сельском хозяйстве в целом. Понимаем, что у властей нет альтернативного предложения по срочному спасению микро-, малых и средних фермеров от банкротства, поэтому принято решение продолжить акцию протеста с выводом техники на улицы Кишинева», — сказал журналистам один из лидеров ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь. Колонна из 100 тракторов движется по центру Кишинева, проезжает мимо зданий парламента и администрации президента. Ранее президент Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы «коридор солидарности». В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.