5 декабря, источник: Комсомольская правда
«Поблажек здесь не будет»: губернатор Текслер пообещал жестко бороться с мигрантами, нарушающими законы России
Текслер: количество мигрантов в Челябинской области сократилось на 20%
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Количество мигрантов, приезжающих в Челябинскую область, в 2023 году сократилось на 20%. Одна из причин уменьшения потока — работа силовиков и властей, направленная против нелегалов. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Алексей Текслер. Также глава региона заявил, что правительство «не поддерживает и не будет поддерживать» радикалов, которые создают национальные анклавы, совершают «нарочито религиозные ритуалы» у всех на глазах и не подчиняются законам Российской Федерации.
— Плюс, мы ограничили ряд сфер деятельности [для мигрантов]. К примеру, общественный транспорт. Мы обсуждали этот вопрос с полицией и будем строго соблюдать. Никаких послаблений в этой части быть не может, — заявил Алексей Текслер.
Также губернатора не устраивает, что получившие паспорт мигранты не торопятся проходить срочную службу в армии. Нескольких таких уклонистов уже выдворили, несмотря на приобретение гражданства. Алексей Текслер пообещал держать проблему на контроле.
— Приоритеты, это четко сказано: соблюдение законов, соблюдение прав граждан Российской Федерации. И в нашем регионе, повторюсь, будем строго за этим следить. И поблажек здесь не будет, — строго проговорил губернатор.
О проблеме мигрантов ранее говорил президент Владимир Путин и патриарх Кирилл, о чем вспомнил в своей речи и Алексей Текслер. Также он обратил внимание на многонациональность и толерантность Челябинской области, но сделал акцент: соблюдать законы обязаны все.
Проблема преступлений, совершаемых мигрантами, в 2023 году стала одной из наиболее сложных для граждан. Так, весной возле ТРК «Космос» толпа граждан Таджикистана избила и убила 17-летнего подростка. Некоторые из преступников сразу после начала расследования попытались сбежать на родину, но были задержаны и отправлены в СИЗО. Но скрыться удалось другому мигранту, который в драке убил участника СВО из Юрюзани и сразу подался в бега. Он до сих пор не задержан.
Почти каждый день в сводках полиции появляются новости о мигрантах, которые распространяют наркотики. Как правило, граждане ближнего зарубежья занимаются разносом закладок.
Другая точка кипения в регионе — поселок Кременкуль. Здесь открылся крупный мелкооптовый рынок, который расположился рядом с элитными коттеджами. Опасаясь проблем, жильцы забили тревогу с первых дней. Избежать сложностей не удалось — один из работников был депортирован за то, что приставал к девочке. Впоследствии рынок за множественные нарушения закрыли силовики.
Из-за проблем в расследовании преступлений мигрантов, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отчитал главу регионального ведомства Решетников. После этого силовик сразу ушел в отпуск, в котором находится больше месяца, а вместо него назначили исполняющего обязанности.
За год сотрудники полиции пресекли 10 тысяч 300 нарушений в сфере миграции. Отчет был опубликован за день до пресс-конференции губернатора.