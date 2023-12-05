5 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Благодарность президента объявлена пяти воронежцам
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
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Благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина объявлена пяти жителям Воронежской области. Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 декабря.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность объявили:
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 99-му самоходному артиллерийскому полку, который базируется в Богучаре Воронежской области.