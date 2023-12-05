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5 декабря, источник: РИА "Воронеж"

Благодарность президента объявлена пяти воронежцам

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодарность президента Российской Федерации Владимира Путина объявлена пяти жителям Воронежской области. Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 декабря.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность объявили:

  • Леониду Бакуновичу — главному диспетчеру ООО «Управление механизации и транспорта»;
  • Сергею Бокову — сотруднику ОАО «РЖД», механизатору комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах опорного пункта станции Придача;
  • Елене Лысковой — сотруднику ОАО «РЖД», начальнику отдела Лискинской дистанции пути ЮВЖД;
  • Дмитрию Мишутину — старшему диспетчеру унитарного предприятия «Городские электрические сети» в Россоши;
  • Елене Стояновой — сотруднику ОАО «РЖД», ведущему специалисту по охране труда.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 99-му самоходному артиллерийскому полку, который базируется в Богучаре Воронежской области.

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