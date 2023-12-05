5 декабря, источник: Клопс.ru
Договоры с «Калининградгазификацей»: власти региона попросили Минстрой перенести сроки, но советуют не тянуть
Региональные власти внесли предложение в Минстрой РФ.
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Калининградские власти внесли предложение в Минстрой РФ о продлении сроков заключения договоров на техническое обслуживание плит и котлов. Об этом сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов после оперативного совещания регионального правительства во вторник, 5 декабря.
Мы уже такое обращение в адрес Минстроя РФ сделали — перенести этот срок на июль месяц. Но пойдет ли на нам навстречу [министерство], я совсем не уверен. Всем желаю не расслабляться, потратьте время и подайте соответствующие документы.
Алиханов добавил, что на сегодняшний день только около 7 тысяч физлиц заключили договоры, и такой результат «не радует».
Во время прямой линии 29 ноября Антон Алиханов усомнился, что все жители Калининградской области успеют до конца года заключить договоры с «Калининградгазификацей» на обслуживание плит и котлов, «Не одни такие по стране»: Алиханов предложил перенести сроки заключения договоров с «Калининградгазификацией».
На середине ноября было заключено чуть больше 2 тысяч соглашений.