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5 декабря, источник: Новый Калининград

Алиханов обвинил литовские власти во «вранье» по поводу углубленного досмотра фур на границе

По данным таможни, литовская сторона пропустила за последние сутки на свою территорию 71 фуру.

Источник: Новый Калининград

Новые очереди фур на границе связаны «с недружественным поведением Литвы». Об этом заявил после оперативного совещания во вторник, 5 декабря, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Эта ситуация связана исключительно с недружественным поведением Литвы. В частных разговорах с нами пограничники и таможенники литовские говорят, что у них просто указание сверху тормозить.

Антон Алиханов

«Все разговоры литовских властей о том, что все это делается в связи с каким-то более углубленным досмотром, еще что-то — это вранье. Углубленный досмотр внедрен уже давно, и он не изменился. Просто не принимают машину, не берут ее на проверку», — сообщил он. По словам Антона Алиханова, ситуация за последние дни несколько улучшилась: если в конце ноября через границу пропускали «45−50 машин» (30 ноября это было 52 машины, что, как заявлял губернатор Калининградской области, в три раза ниже пропускной способности единственного действующего на границе с Литвой погранперехода «Чернышевское-Кибартай»), то сейчас доходит до 92−100 грузовиков.

Навряд ли мы сможем на это как-то повлиять с уровня региона, собственно говоря, Литва практически обнулила наше общение в 2022 году еще, тут нет никаких новостей, ничего не изменилось.

Антон Алиханов

По данным Калининградской областной таможни, литовская сторона пропустила за последние сутки на свою территорию 71 фуру. Согласно информации на 9 утра вторника, в очереди находилось 160 грузовиков. Накануне утром это было 205 большегрузов.

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