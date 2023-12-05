5 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz
Израиль советует своим гражданам воздержаться от поездок в Узбекистан и другие страны ЦА
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля не рекомендует своим гражданам посещать ряд государств Африки и Центральной Азии, в частности, Узбекистан. В некоторых странах Западной Европы, Южной Америки, а также Австралии и России израильтянам советуют принимать повышенные меры предосторожности. По данным ведомства, в этих странах стало опаснее, сообщает корреспондент Podrobno.uz.