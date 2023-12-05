Назарбаев покинул попечительский совет университета в Астане. Что ждет вуз?

«Статус “Назарбаев Университета” четко очерчен отдельным законом о статусе “Назарбаев Университета”, НИШ и фонда». Поэтому отменять этот закон или как-то менять сейчас мы не можем и не будем, сразу вам скажу. Наша задача — сохранить потенциал вуза, это один из немногих полноценных исследовательских университетов. Сейчас очень много спекуляций идет вокруг университета по стоимости обучения. Смею заверить вас: на самом деле они не соответствуют действительности. И это очень сильный исследовательский университет", — сказал Саясат Нурбек на брифинге в правительстве.
Он отметил, что внесены определенные изменения в закон, сформирован попечительский совет и высший попечительский совет. Премьер-министр РК Алихан Смаилов возглавил его. Будут приняты определенные меры по оздоровлению как финансовой составляющей университета, так и по усилению его исследовательского потенциала. По его словам, есть великолепная база, инфраструктура, лаборатории. Задача — полноценно использовать это.
«Какие-то корректирующие действия обязательно будут, но в целом статус и направление университета менять не собираемся», — резюмировал Нурбек.
В начале января депутаты почти единогласно лишили Нурсултана Назарбаева статуса елбасы. 15 февраля глава государства подписал конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан “О первом президенте Республики Казахстан — елбасы”.
31 мая было предложено отменить уголовное наказание за оскорбление Назарбаева.
29 июня депутаты сената одобрили закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования».
Также мы писали, что СГО больше не охраняет экс-президента.
В Уральске же депутат предложил переименовать проспект Назарбаева. Один из столичных вузов также исключил из своего названия слово «елбасы».
А 18 октября Нурсултана Назарбаева отстранили от управления еще одной организацией.