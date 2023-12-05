5 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Фермеры в знак протеста проехали на тракторах по центру Кишинева
Возмущенные отношением центральных властей, молдавские фермеры возобновили активный протест и проехали на тракторах по центру столицы.
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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Молдавские фермеры возобновили активную форму протеста после потерпевших в понедельник неудачу переговоров с представителями центральных властей.
Утром на центральной площади Кишинева у протестующих аграриев были замечены мешки с навозом.
«Вчера президент встретилась с группой производителей зерновых. Мы хотим показать, что мы это не только производители зерновых… Самое серьезное — это то, что говорит госпожа президент, что она не уверена, что приоритетная отрасль в стране — это агросектор. Вопрос к ней, а что еще мы производим? Сейчас еще приедут коллеги… Повезем и к президентскому дворцу и ко всем абсолютно».
По его словам, фермеры также привезут на площадь виноград, яблоки, морковь и выкорчеванные деревья.
Позже протестующие фермеры начали марш на тракторах по улицам Кишинева, заблокировав на время движение транспорта по центральному проспекту Штефана чел Маре.
Доехав до здания администрации президента Молдовы, протестующие заблокировали часть дороги. Карабинеры окружили машинами здание парламента, сотрудники правоохранительных органов не дали фермерам возможность разгрузить привезенные мешки с овощами, фруктами, сеном и навозом.
Возмущенные фермеры на тракторах продолжили движение по проспекту Штефана чел Маре.
«Мы не хотим дестабилизации в стране, мы хотим выжить», — заявил журналистам один из протестующих.
Неудачные переговоры
В понедельник, 4 декабря, в администрации президента состоялась встреча главы государства Майи Санду с представителями бастующих фермеров, в том числе главой ассоциации «Сила фермеров» Александром Слусарем. Санду отметила, что «государство должно быть рядом с фермерами в этот сложный период, и подчеркнула важную поддержку, оказанную в прошлом году аграрному сектору». Также она упомянула субсидии в размере 1,9 миллиарда леев, предоставленные в этом году.
Кроме того, как пишет пресс-служба, Майя Санду отметила, что «конкретные проблемы необходимо решать совместно с профильным министерством», и призвала фермеров продолжить переговоры с исполнительной властью.
Фермеры, которые 23 ноября возобновили ранее свои протестные акции и приехали в столицу на тракторах, которые припарковали перед зданием правительства, сообщили, что в понедельник, 4 декабря, проведут несколько встреч — с председателем парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Александру Трубкой и президентом Майей Санду. Фермеры также заявили, что будут добиваться разговора с премьер-министром и руководством Нацбанка. Однако никаких сообщений в прессе, кроме релиза о встрече с президентом, в понедельник не последовало.
Чего хотят фермеры
Ранее бастующие аграрии перечислили основные требования к властям страны.
Как отмечают аграрии, все эти требования «могут быть достигнуты без дополнительных бюджетных расходов».
На брифинге в конце ноября министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил об отсутствии законных норм, которые бы могли обусловить мораторий по кредитам и предложил фермерам сосредоточиться на той помощи, которую можно выполнить.