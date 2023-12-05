5 декабря, источник: Комсомольская правда
Про давки в транспорте и цены на яйцо: о чем жители Свердловской области спрашивали губернатора на «Прямой линии»
Евгений Куйвашев ответил на острые вопросы уральцев.
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Во вторник, 5 декабря, губернатор Свердловской области в эфире одного из местных телеканалов провел «Прямую линию». На протяжении почти полутора часов он отвечал на вопросы жителей региона по самым насущным вопросам. Приводим лишь некоторые из них.
ПРО РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР В СОСЬВЕ.
— Пожароопасный сезон был беспрецедентно сложным. С апреля стояла засушливая погода. Были пожары в Сосьве, поселке Таежном, Шайдурихе… Мы встретились со строителями быстровозводимого жилья. За четыре месяца жилье восстановили. В зимний период главная задача — потушить все торфяные пожары. С самой весны надо сделать минерализованные полосы. Людям надо объяснить, что в пожароопасный период нельзя ходить в лес. Человек — не всегда причина пожара в лесу. Бывают сухие грозы. Но человеческий фактор мы должны исключить.
ПРО НОВУЮ ШКОЛУ ДЛЯ СОСЬВЫ.
— Старая школа в Сосьве деревянная. Она не пострадала от пожара, но ей больше 100 лет. Там отличный директор, хороший коллектив, но требуется новое здание. Планировали начать строительство еще в 2021-м году, но пришлось переделать проектную документацию. В следующем году начнем строить новую школу.
О ПОДОРОЖАНИИ ЦЕН НА ЯЙЦО — ПОД 150 РУБЛЕЙ.
— Есть на то объективные причины — дорожает газ, электричество, производство… Мы договорились с торговыми сетями, чтобы наценка на яйцо была самая минимальная — практически по себестоимости. Но понимаем, что в убыток никто работать не сможет.
ПРО НЕХВАТКУ РАБОЧИХ НА ЗАВОДАХ.
— Необходимо решать эту проблему нестандартными подходами. Начиная со старших школьных классов будем готовить специалистов к рабочим специальностям — оператор станков с ЧПУ, электромонтеров… Сразу после школы выпускники смогут пойти работать, получать достойную зарплату. Эта практика есть в Каменске-Уральском. Обязательно будем внедрять ее и в других муниципалитетах.
ПРО ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ЕКАТЕРИНБУРГА, КОТОРЫЙ НАДО ДОЛГО ЖДАТЬ.
— В любом большой городе есть проблемы с общественным транспортом. В часы пик он перегружен. Этот вопрос больше адресовать главе города надо. Попрошу его разобраться. Думаю, что это обращение нужно взять на контроль и в целом минтранс прошу подключиться к решению проблемы. Надо организовать мониторинг и предложить оптимальное решение по переброске транспорта в часы пик на необходимые направления.
ПРО НЕДОВОЛЬСТВО ЖИТЕЛЕЙ ОТКРЫТИЕМ ИСПРАВЦЕНТРА В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ НА УКТУСЕ.
— Здесь надо больше объяснять. В исправительные центры попадают люди, которые встали на путь исправления. Никакой криминальной субкультуры там быть не может. Сегодня огромный кадровый дефицит. И безусловно нужно использовать труд людей, которые встали на путь исправления. Они должны приносить пользу обществу. Речь не идет о рассадниках криминальных субкультур.
О ТОМ, КОГДА ОТКРОЕТСЯ ДК ХИММАШ.
— Недавно удалось договориться с собственником по обмену участка на этот ДК Химмаш. В январе 2024 года, уверен, мы начнем разрабатывать проект реконструкции этого дома культуры с поэтапным вводом кружков и аудиторий для занятия творчеством и спортом.
ПРО ДАВКИ В СТАРЫХ АВТОБУСАХ В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ.
— Такие проблемы возникают не только в Каменске-Уральском. Их надо комплексно решать. То как работает общественный транспорт — один из главных критериев работы глав муниципалитетов. Нам выделено полтора миллиарда рублей из федерального бюджета на закупку 300 автобусов. Они пойдут в область. Закроют до 10% потребностей парка. Прошу (руководителей муниципалитетов) самым внимательным образом отнестись к вовлечению этого транспорта.
О НЕХВАТКЕ ШКОЛ В СОЛНЕЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ.
— В следующем году будет введен Губернаторский лицей. До пятого класса там двери будут открыты для всех детей. Потом начнется углубленное изучение предметов по специализации — химии, биологии, IT-специальностей… Будет уже отбор. Продолжим строительство школ. В следующем году начинаем строительство детского сада.
ПРО ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ ИЗ КРАНА В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ.
— Для Первоуральска и любого крупного города актуальна проблема ветхих сетей, недоремонта. В этом году еще и фактор засушливого лета прибавился. Источники воды высохли. По Первоуральску произошло обмеление. Пришлось подключаться к резервному источнику. Но (трубопровод) участками поврежден. Знаю, что сейчас проблема с водой. Поручил главе города заниматься подвозом воды, пока не будет устранена авария. Надо организовать точечный адресный подвоз в цистернах. Все силы сосредоточили на устранение проблемы. Сам скоро приеду в Первоуральск поинтересуюсь. Если надо дополнительные средства, мы их выделим. Но надо потерпеть. Это железо, оно ломается. Городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры.
О ВОЗМОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО ЗАВОДА ПОД СЫСЕРТЬЮ.
— Во-первых, это не полигон, а мусоросортировочный завод. Это экокомбинат, где мусор будет использоваться для производства много чего. Во-вторых, подбираются участки для установки мусоросортировочного завода, в том числе, рассматривается участок в Сысертском городском округе. Я все прекрасно понимаю, но мы затягивать ситуацию уже не можем. Если мы решение не примем в ближайшее время, то мусор просто будет возить некуда, — рассказывает Евгений Куйвашев.
О ВЫПУСКНИКАХ ДЕТДОМОВ, КОТОРЫЕ ДОЛГО СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ НА КВАРТИРУ.
— Проблема существует. Но поверьте, мы не самые отстающие в России. Более того федеральный центр принимает закон, который предусматривает выдачу детям сиротам жилищного сертификата. Мы, безусловно, будем принимать такую меру поддержки и у нас в области. Рассчитываем, что такой механизм будет удобен, когда человек стоит в очереди на квартиру в одном муниципалитете, а приобрести ее может в другом.