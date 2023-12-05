5 декабря, новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Президент принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо
Глава государства отметил, что РК нацелена на активизацию взаимодействия с КНР по всем направлениям.
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Глава государства принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, сообщает пресс-служба Акорды.
«Касым-Жомарт Токаев во время беседы с послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо отметил положительную динамику развития двустороннего сотрудничества. Президент сообщил, что Казахстан нацелен на активизацию взаимодействия с Китаем по всем направлениям», — говорится в сообщении.
Подчеркнута важность дальнейшего наращивания взаимовыгодных отношений в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, новых технологий, транспорта и логистики. Наряду с этим собеседники высказались за углубление культурно-гуманитарных связей.