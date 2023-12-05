5 декабря, источник: Om1.ru
Мэр Сергей Шелест провел личный прием омичей в Кировском округе
Омичи приходили с вопросами, касающимися жизни территорий.
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Мэр Омска Сергей Шелест в комитете территориального самоуправления «Кировец-1» провёл личный приём граждан. На приёме побывали семь омичей. Глава города отметил, что на такие приёмы омичи обычно приходят не с личными просьбами, а, как правило, обсуждаются темы, которые касаются жизни территорий.
Не стала исключением и эта встреча.
«Говорили об освещении улиц, асфальтировании частного сектора, обустройстве тротуаров, кронировании деревьев, перспективах строительства дороги в поселок Мелиораторов, ремонте клуба для детей и молодежи “Корчагинец”. Могу сказать, что большая часть запросов решена положительно, и в новом строительном сезоне мы их закроем», — рассказал Сергей Шелест.
Также он отметил, что некоторые поднятые темы требуют дополнительной проработки, а также определения источника финансирования, варианты решения будут искать глава Кировского округа и заместители мэра.
«Все темы, поднимаемые в ходе встреч, ложатся в основу позитивных преобразований города, за что хочется сказать омичам большое спасибо», — подчеркнул Сергей Шелест.