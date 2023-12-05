5 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Казахстан и Россия всесторонне укрепляют добрососедские отношения — Токаев
Между двумя странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей.
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АЛМАТЫ, 5 дек — Sputnik. Президент Касым-Жомарт Токаев принял посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи Токаев отметил, что между двумя странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей.
По его словам, договоренности, достигнутые в ходе недавнего официального визита президента России Владимира Путина в Астану, еще раз подтвердили обоюдное стремление к всестороннему укреплению добрососедских отношений.
Собеседники рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства, отмечается в сообщении.
Ранее Алексей Бородавкин говорил, что на прошедшем недавно в Казахстане Форуме межрегионального сотрудничества Токаев и Путин говорили тет-а-тет почти 5 часов.
«Итоговые договоренности отражают далеко идущие планы по развитию российско-казахстанских связей. В присутствии глав государств подписан ряд соглашений, направленных на уплотнение ткани нашего союзничества и интеграционного партнерства», — рассказал посол.
Казахстан — ближайший союзник России, сказал Бородавкин на приеме в честь 10-летия подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. По его словам, Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и сегодня остается одним из основополагающих элементов правовой базы межгосударственного взаимодействия.
Договору о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, подписанному в 2013 году, предшествовали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1992 года и Декларация о вечной дружбе и союзничестве от 1998 года.