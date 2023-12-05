Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Марина Таубер: я призываю Energocom принять предложение Илана Шора

Молдаване не должны мерзнуть из-за высоких тарифов на газ.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Марина Таубер призывает Energocom принять предложение Илана Шора о поставках дешевого газа в Республику Молдова и позвонить ей для обсуждения деталей. Об этом политик написала на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Господин Илан Шор сделал очень важное для всей Молдовы заявление. Он напрямую обратился к компании Energocom с предложением поставлять в Молдову недорогой газ, закупая его у надежного поставщика по цене всего $137 за тысячу кубометров. Это позволит обеспечить жителей всей страны газом по цене 10 леев за кубометр, что почти вдвое ниже действующего тарифа. Я готова в любое время встретиться с представителями Energocom, чтобы обсудить все детали, дать контакты поставщика и способствовать скорейшему заключению контракта, которого, без преувеличения, ждут жители всей Молдовы», — отметила Марина Таубер.

Политик напомнила, что газ, предложенный Иланом Шором, находится в системе хранения и транспортировки природного газа ЕС. По ее словам, поставленный объем позволит бесперебойно снабжать всех граждан и экономических агентов в течение четырех месяцев. Исключением является компания Termocom.

«Наступила зима, давайте не сидеть сложа руки, а действовать! Очень надеюсь, что компания воспользуется нашими договоренностями, и тогда, благодаря им, в эту зиму отапливать свои дома себе смогут позволить намного больше людей, чем в прошлую! Граждане Молдовы не должны замерзать из-за непомерных тарифов Moldovagaz, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им», — подчеркнула Марина Таубер.

В конце политик призвала представителей Energocom связаться с ней по телефону +37379619656.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 7 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Зеленский осознал свою главную ложь о Донбассе : он грозил этим 9 лет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта