5 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Марина Таубер: я призываю Energocom принять предложение Илана Шора
Молдаване не должны мерзнуть из-за высоких тарифов на газ.
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Депутат Марина Таубер призывает Energocom принять предложение Илана Шора о поставках дешевого газа в Республику Молдова и позвонить ей для обсуждения деталей. Об этом политик написала на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
«Господин Илан Шор сделал очень важное для всей Молдовы заявление. Он напрямую обратился к компании Energocom с предложением поставлять в Молдову недорогой газ, закупая его у надежного поставщика по цене всего $137 за тысячу кубометров. Это позволит обеспечить жителей всей страны газом по цене 10 леев за кубометр, что почти вдвое ниже действующего тарифа. Я готова в любое время встретиться с представителями Energocom, чтобы обсудить все детали, дать контакты поставщика и способствовать скорейшему заключению контракта, которого, без преувеличения, ждут жители всей Молдовы», — отметила Марина Таубер.
Политик напомнила, что газ, предложенный Иланом Шором, находится в системе хранения и транспортировки природного газа ЕС. По ее словам, поставленный объем позволит бесперебойно снабжать всех граждан и экономических агентов в течение четырех месяцев. Исключением является компания Termocom.
«Наступила зима, давайте не сидеть сложа руки, а действовать! Очень надеюсь, что компания воспользуется нашими договоренностями, и тогда, благодаря им, в эту зиму отапливать свои дома себе смогут позволить намного больше людей, чем в прошлую! Граждане Молдовы не должны замерзать из-за непомерных тарифов Moldovagaz, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им», — подчеркнула Марина Таубер.
В конце политик призвала представителей Energocom связаться с ней по телефону +37379619656.