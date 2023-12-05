Евгений Куйвашев объяснил, зачем область берет много кредитов

Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии, отвечая на вопрос местного жителя, который считает, что область «останется без штанов».
«Люди ипотеку берут, кредиты берут для того, чтобы развиваться, — сказал Евгений Куйвашев. — Мы постоянно берем кредиты на кассовые разрывы. Это нормальная работа. Область — это живой организм, который тоже нуждается в постоянном пополнении и привлечении дополнительных средств».
По его словам, если нет собственных денег, то необходимо брать кредиты, чтобы реализовывать проекты. Например, достраивать. Потом эти кредиты отдаются. Если были бы проблемы с долгами, то кредиты бы не давали.
«Государственный долг — это показатель того, что нам доверяют банки, кредитные учреждения, дают в том числе федеральные кредитные учреждения. С удовольствием дают нам в долг для того, чтобы наша экономика развивалась», — сказал Евгений Куйвашев.
Он отметил, что «без штанов» область не останется, так как с бюджетом региона порядок.
«МК-Урал» ранее писал, что кредитный рейтинг Свердловской области повысился до уровня АA-(RU), изменив прогноз на «стабильный» и облигаций области до уровня АA-(RU). Об этом сообщает рейтинговое агентство АКРА.
По данным аналитиков агентства, повышение кредитного рейтинга региона обусловлено ростом объема доступной ликвидности за счет увеличения доходов бюджета, в том числе по налогу на прибыль. Кроме этого бюджет региона является сбалансированным и гибким. Доходов хватает для финансирования текущих и капитальных расходов. Также рейтингом уточняется качество управления госдолгом.