Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине

«Президент неоднократно говорил, что главное для нас — достичь наших целей. И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — сказал Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, Украина сама прервала прошлые переговоры. «Они сами признали, что это было сделано по указке Британии. Поэтому ситуация вполне очевидная», — отметил Песков.
Дмитрий Песков не считает, что дальнейший диалог между Киевом и Москвой может состояться на территории одной из западных стран. «Написано, скорее, принципиальное теоретическое заключение в этой публикации», — подытожил Дмитрий Песков.
Ранее «Известия» со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника сообщили, что переговоры могут пройти в Венгрии. 1 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт все еще может выступить третьей стороной в переговорах между Москвой и Киевом.
Переговоры между Россией и Украиной были прерваны в мае 2022 года. По словам украинского депутата Давида Арахамии, инициатором разрыва выступила Украина по совету Великобритании. После присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. 18 октября российский президент заявил, что переговоры могут начаться, если Украина отменит декрет об их запрете.