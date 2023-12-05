5 декабря, источник: Комсомольская правда
Украина хочет изъять 16 российских объектов в Крыму и Севастополе
В частности, в список попал детский оздоровительный центр.
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Украина собирается изъять 16 российских объектов в Крыму и Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента страны Ярослав Железняк.
Он опубликовал решение СНБО Украины, согласно которому Киев хочет изъять 50 объектов, принадлежащих России и ее резидентам. Девять из них находятся в Крыму, еще семь — в Севастополе. В список, в частности, попали ООО «Гупмы» в селе Медведево Черноморского района, ООО «Совместное украинско-российское предприятие “Бугаз” в Судаке, детский оздоровительный центр “Воронеж” в Ялте, а также симферопольское предприятие “Зеленый мыс” с капиталом в 302 гривны (751 рубль).
В перечне также указаны объекты, расположенные на Украине и в новых российских регионах.