5 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Министр обороны Молдовы назвал стратегическую цель ведомства
В Молдове впервые проходит ежегодное совещание Инициативы по консолидации оборонного потенциала в рамках НАТО.
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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Ежегодное совещание национальных контактных лиц Инициативы по консолидации оборонного потенциала (DCBI) в рамках НАТО началось во вторник в Кишиневе, информирует пресс-служба оборонного ведомства.
Мероприятие, организованное Министерством обороны совместно с Комитетом НАТО по партнерству и безопасности через сотрудничество, «объединяет представителей стран-союзников и стран-партнеров, ответственных за реализацию DCBI, а также государств-бенефициаров этого механизма сотрудничества», — сообщили в Минобороны.
Встреча проводится в Кишиневе впервые, участники мероприятия рассмотрят этапы внедрения предусмотренных DCBI проектов и синхронизируют усилия «для повышения международной безопасности».
Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что национальная оборона стала приоритетом для политического руководства Республики Молдова.
«Нашей стратегической целью является развитие обороноспособности Республики Молдова в соответствии со стандартами НАТО, и поддержка наших внешних партнеров имеет важное значение для достижения этой цели», — сказал Анатолий Носатый.
Чиновник коснулся принятия в текущем году расширенного пакета по укреплению обороноспособности, поблагодарив в этой связи партнеров и страны НАТО.
«В настоящее время DCBI для сектора безопасности и обороны Молдовы представляет собой один из основных инструментов практического сотрудничества с НАТО. (…) Помимо Министерства обороны, поддержка НАТО распространяется и на другие правительственные учреждения в секторе безопасности», — подчеркнул министр.
Республика Молдова присоединилась к Инициативе по наращиванию потенциала обороны и безопасности в 2015 году.