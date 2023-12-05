5 декабря, источник: Комсомольская правда
Инвестиции и зарплаты рабочих обозначил приоритетами в ЖКХ Волгограда Бочаров
Вопросы модернизации и повышения эффективности ЖКХ рассмотрели на заседании общественного совета.
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Вопросы модернизации и повышения эффективности управления ЖКХ рассмотрели 5 декабря на первом заседании общественного совета по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Волгограда с участием губернатора Андрея Бочарова, мэра Владимира Марченко и спикера облдумы Александра Блошкина.
— Одна из основных задач — привлечение инвестиций в отрасль, — отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что в Волгограде коммунальные системы сильно изношены. В модернизацию ЖКХ нужно вкладывать огромные суммы. В условиях резкого роста стоимости банковских кредитов перекладывать задачу на бизнес нельзя. Так как это, в первую очередь, ударит по карману простого волгоградца за счет роста тарифов.
Мы не можем переложить ответственность за состояние системы жизнеобеспечения исключительно на бизнес-структуры, так как все затраты, инвестированные в модернизацию плюс проценты за обслуживание заемных средств, лягут на жителей.
Регион надеется получить господдержку на развитие коммуналки. Благо, сейчас есть немало программ, появляются новые, их нужно использовать по максимуму.
Отдельное внимание — работникам ЖКХ. Губернатор уже не в первый раз говорит об условиях их работы, снабжении спецодеждой, техникой и снаряжением. Важно, чтобы и уровень зарплат был нормальным, и имелась возможность профессионального роста и обучения.
Сам совет теперь будет экспертным, а его члены будут ездить на объекты и станут связующим звеном между жителями и чиновниками.