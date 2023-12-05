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5 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Госдума России ратифицировала соглашение с Беларусью о создании боевых центров

Россия ратифицировала соглашение с Беларусью о боевых центрах.

Источник: Комсомольская правда

В Государственной думе России 5 декабря единогласно ратифицировали соглашение с Беларусью о создании боевых центров. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы 5 декабря.

В частности, сообщается о ратификации депутатами Госдумы соглашения между Россией и Беларусью, определяющего порядок взаимодействия по вопросам создания и функционирования учебно-боевых центров на территории обеих стран.

Соглашение было подписано в марте 2023-го в Минске. И согласно документу, учебно-боевые центры предназначаются для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Беларуси и России, «практической отработки задач боевого дежурства, повышения уровня слаженности и боевой выучки».

— Одновременно депутатами поддержан вопрос о ратификации протокола между Россией и Беларусью, вводящего термин «функционирование региональной группировки», — уточнили в Госдуме.

Во время представления документа на ратификацию в Госдуме, замглавы Минобороны России Николай Панков пояснил, что в соглашении, кроме прочего, указано, что личный состав воинского контингента направляющей стороны обязан уважать суверенитет и соблюдать требования законодательства принимающей стороны, пишет РИА Новости. Военные в учебно-боевых центрах обязаны воздерживаться от любых действий, которые не совместимы с положениями данного соглашения, и не должны вмешиваться во внутренние дела принимающей стороны.

Также соглашение уполномочило Минобороны Беларуси и Минобороны России принимать решения о создании конкретных учебно-боевых центров и их функционировании.

Напомним, в январе Путин одобрил соглашение с Беларусью о создании центров подготовки военных. Затем депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о создании учебно-боевых центров. И также Минобороны Беларуси раскрыло основные направления деятельности учебно-боевых центров.

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