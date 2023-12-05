Путин призвал бороться с «корежившей сознание» политикой Киева в новых регионах РФ

«Там действительно многое очень нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве, когда в учебные программы внедряли русофобию, исторические фейки, сеяли рознь между людьми, просто целенаправленно корежили сознание населения», — сказал глава государства.
По этой причине Путин назвал очень важным, чтобы возможности «Движения первых» были доступны повсеместно, в том числе в Донбассе и Новороссии.
Он отметил, что подростки оттуда также присутствуют на мероприятии. В связи с этим президент выразил радость, что люди из новых российских регионов приезжают и получают необходимую поддержку.
Накануне Путин указал на деградацию международной системы прав человека из-за ангажированности ее институтов западными странами. На протяжении восьми лет данные структуры показали свою беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса, подчеркнул глава государства.
Кроме того, Федеральное собрание РФ призвало Организацию Объединенных Наций (ООН) и парламенты мира присоединиться к расследованию преступлений Киева против детей. В обращении подчеркивается, что Украина нарушила статьи Конвенции ООН о правах ребенка от 1989 года, которые гарантируют право на жизнь, свободу совести, мыслей, взглядов, мнений и религиозных убеждений, а также образование и использование родного языка.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.