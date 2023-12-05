Путин рассказал историю, как мама поставила его в угол

Одна из участниц встречи поинтересовалась, какое у президента самое доброе воспоминание из детства, связанное с семьей.
«С семьей? Это, знаете, такая, в общем, интимная вещь, я расскажу только начало этой истории. Мама поставила меня в угол, уже не помню за что, и в течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала “Ты будешь прощения просить или нет?” Чем закончилась эта история, я скажу один на один», — сказал Путин.
Он добавил, что если упустить часть рассказа, то история закончилась тем, что мама сама вытащила его из угла и начала целовать.
«Но как она это делала, это отдельный разговор», — заключил президент.
Заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» прошло на территории центра знаний «Машук» в Пятигорске.