5 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
США наложили новые санкции на компании и граждан Беларуси
Американские санкции против Беларуси расширены, в список попали крупные предприятия, а также известные бизнесмены.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Восемь граждан Беларуси и десять белорусских компаний попали в санкционный список США, сообщается на сайте американского Министерства финансов.
Санкции наложены на гендиректора «Белтаможсервиса» Вадима Бабарикина, директора «Зенит-БелОМО» Николая Гайчука, гендиректора головной компании холдинга «БелОМО» Александра Мороза, совладельцев компании «Табак-инвест» Виктора Петровича и Павла Топузидиса, главу совета директоров холдинга «Амкодор» Александра Шакутина, генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова и руководителя научно-технического центра «ЛЭМТ» (холдинг «БелОМО») Алексея Шкадаревича,
В списке есть упомянутые компании, как государственные, так и частные. Также под санкции попали госконцерн «Беллесбумпром», холдинг «Горизонт», ОАО «Алевкурп», холдинг «Белорусская цементная компания» и другие.
Таким образом, ограничительные меры коснутся военно-промышленного комплекса, розничной торговли, производства табачных изделий, сферы логистики. При этом выдана так называемая генеральная лицензия, которая позволяет проводить сделки с «Табак-инвест» и аффилированными компаниями до 2 февраля 2024 года.
Это уже не первый случай в этом году, когда США расширяют санкции против Беларуси. Например, в августе в перечень вошли сыновья белорусского предпринимателя Алексея Олексина — Дмитрий и Виталий, его супруга Инна. Санкции были наложены и на авиаперевозчика «Белавиа», на холдинг «Белорусская металлургическая компания», Минский завод гражданской авиации и даже на финансовую милицию (Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля).