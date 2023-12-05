РФ предоставит убежище бойцу «Вагнера» из Узбекистана, где ему грозит срок за участие в СВО

«На завтра он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. А затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства Российской Федерации», — указано в сообщении.
Вчера, 4 декабря, телеканал RT рассказал о 53-летнем уроженце Узбекистана Александре Бабкове. Он отправился добровольцем в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер». За выполнение служебно-боевых задач Бабков получил медаль «За отвагу» и несколько внутренних наград ЧВК.
Бабков не может получить статус ветерана боевых действий из-за отсутствия российского гражданства. При этом срок разрешения на временное пребывание в РФ у него истекает в январе 2024 года, в связи с чем он может быть депортирован в Узбекистан. В Узбекистане за участие в специальной военной операции ему грозит до десяти лет тюремного заключения.