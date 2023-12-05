22:26 (мск), источник: Коммерсантъ

РФ предоставит убежище бойцу «Вагнера» из Узбекистана, где ему грозит срок за участие в СВО

Начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса ветерана спецоперации Александра Бабкова, уроженца Узбекистана. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На завтра он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. А затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства Российской Федерации», — указано в сообщении.

Вчера, 4 декабря, телеканал RT рассказал о 53-летнем уроженце Узбекистана Александре Бабкове. Он отправился добровольцем в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер». За выполнение служебно-боевых задач Бабков получил медаль «За отвагу» и несколько внутренних наград ЧВК.

Бабков не может получить статус ветерана боевых действий из-за отсутствия российского гражданства. При этом срок разрешения на временное пребывание в РФ у него истекает в январе 2024 года, в связи с чем он может быть депортирован в Узбекистан. В Узбекистане за участие в специальной военной операции ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

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Александра Горошилова.

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