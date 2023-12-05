Зеленский в последнюю минуту отменил выступление в сенате США

«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — сказал он.
Шумер накануне объявил, что пригласил Зеленского выступить перед сенаторами. Также он анонсировал голосование по поводу запроса президента Джо Байдена о выделении дополнительных $106 млрд на помощь Украине, Израилю и еще на ряд целей. Как писала Politico, украинский президент собирался выступить «с еще одним предложением о помощи на миллиарды долларов».
Bloomberg отмечает, что выступление Зеленского отменилось на фоне того, что переговоры по выделению новых средств на помощь Украине в конгрессе «зашли в тупик». В частности, республиканцы грозились заблокировать законопроект об ассигнованиях, который не предусматривает финансирования пограничной службы. Шумер обещал представить единый пакет чрезвычайной помощи для Украины, Израиля и Тайваня и финансирования погранслужбы США.
Лидер демократов в сенате предложил проголосовать по поводу выделения средств на защиту границы уже на этой неделе, при этом отметив, что инициатива вряд ли наберет необходимые 60 голосов. В свою очередь лидер республиканцев в сенате Митч Макконелл заявил, что он призывает свою партию проголосовать против процедурного предложения, чтобы продемонстрировать, что Республиканская партия серьезно относится к принятию проекта о погранслужбе.
В октябре Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву.
За раздельное финансирование выступает спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Палата представителей США контролируется республиканцами, сенат — демократами.
В Вашингтоне все чаще звучат заявления о том, что у США не останется средств на помощь Украине, если конгресс не одобрит выделение новых ассигнований. Директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг накануне направила письма в палату представителей и сенат, в которых предупредила, что средства для Украины закончатся до конца этого года, если конгресс не одобрит выделение дополнительных средств. По ее словам, отказ «поставит Киев на колени на поле боя» и повысит вероятность победы России.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон использовал уже 97% от объема финансирования.
Россия осуждает помощь Украине со стороны стран Запада и поставки ей оружия, настаивая, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.