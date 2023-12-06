00:24 (мск), источник: Ведомости
Минобороны Израиля: «Хамас» теряет контроль над сектором Газа
Палестинская группировка «Хамас» несет потери и теряет контроль над сектором Газа, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на брифинге.
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«ХАМАС теряет контроль, несет потери, и это достигается за счет решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля Наши результаты очень значительны, впечатляющи и точны», — приводит его слова ТАСС.
Галант также отметил, что для Израиля нет «более оправданной войны», чем война с «Хамасом». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), потеряла 82 военнослужащих, добавил он.
Начальник генштаба Герци Халеви в свою очередь рассказал, что израильские силы перешли к третьему этапу операции в Газе, окружив район Хан-Юнис на юге анклава и продолжив закреплять успехи на севере. После возобновления боевых действий, по его утверждению, были ликвидированы многие старшие командиры «Хамаса».
Израиль утром 1 декабря объявил о прекращении семидневного перемирия с «Хамасом» и возобновил боевые действия в сектора Газа. Поводом для этого стало обвинение «Хамаса» в «нарушении оперативной паузы» и открытии огня по израильской территории. За время перемирия палестинская группировка освободила 78 израильских женщин и детей, а также 30 заложников из других стран, в том числе из России. Израиль выпустил 240 палестинцев из своих тюрем, в основном женщин и детей.
Обострение конфликта между Израилем и группировкой началось ранним утром 7 октября, после атаки «Хамаса» на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи». По данным палестинского минздрава на 3 декабря, количество погибших в секторе Газа превысило 15 500 человек, пострадали свыше 41 000 жителей анклава. МЧС России регулярно эвакуирует граждан РФ из зоны боевых действий. 3 декабря анклав покинули еще 133 россиянина и члены их семей.