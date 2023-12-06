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01:13 (мск), источник: РБК

Посол Израиля в России анонсировал завершение миссии

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в конце декабря завершает миссию в Москве и уходит на пенсию, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию. У меня будет преемница, она очень компетентная. Ее зовут Симона Гальперин. Она приедет на следующий день по завершении моей миссии», — рассказал он.

Александр Бен Цви занимает должность посла Израиля в России с 2020 года.

О том, что Бен Цви на посту посла Израиля в России сменит замглавы департамента Евразии и Западных Балкан израильского МИДа Симона Гальперин, дипведомство сообщило в мае.

Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до 1976 года жила в Ленинграде (Санкт-Петербург), после чего вместе с матерью уехала в Израиль. На дипломатическую службу она поступила в 1993 году.

За это время Гальперин побывала заместителем посла в Казахстане и Южной Корее, возглавляла израильское экономическое и культурное управление в Тайване. С 2017 по 2019 год была послом Израиля в Сингапуре и Восточном Тиморе.

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