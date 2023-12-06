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6 декабря, источник: PrimaMedia.ru

Винтовки, тепловизоры и рации: глава Приморья передал посылку в зону СВО

Олег Кожемяко высоко оценил заслуги приморских бойцов перед страной.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Глава Приморья передал вооружение и снаряжение участникам СВО, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-служб краевого правительства. В их числе 20 новых винтовок с оптическими и тепловизионными прицелами, рации. Первая партия предназначена для подразделений 5-й армии.

Как подчеркнул губернатор Олег Кожемяко, посылка собрана по просьбам бойцов, которые находятся на Запорожском направлении — сейчас там работает группа инструкторов-снайперов. Чуть позже будет подготовлена еще одна партия таких винтовок.

«Спасибо вам за то, что удержали позиции, мужественно сражались, не дали врагу прорваться», — поблагодарил приморцев глава края.

Для 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады тоже переданы квадрокоптеры, различное спецоборудование и снаряжение, оружейные принадлежности, теплые вещи, газовые печи. Олег Кожемяко с гордостью говорит о бойцах и обещает и дальше обеспечивать бригаду всем необходимым.

В свою очередь, не остались в стороне и десантники, которые поблагодарили губернатора за поддержку.

«Большое спасибо, Олег Николаевич! Всегда оказываете содействие, очень вам благодарны за то, что оперативно реагируете на все наши просьбы. Все отправим нашим ребятам в кратчайшие сроки», — сказали бойцы.

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