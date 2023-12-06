Bloomberg: предстоящий визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США

По его оценке, поездка говорит «о растущей уверенности Путина в возможности выезжать за пределы России, несмотря на усилия США и Европы изолировать его на мировой арене». Как отмечает агентство, экономика России сейчас находится в «более прочном положении», а Украина, поддерживаемая Вашингтоном, не видит военных успехов.
Российский лидер укрепляет связи с главами стран Персидского залива, а «долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», указывает Bloomberg.
Ранее пресс-служба Кремля информировала, что Путин в ходе рабочих визитов 6 декабря встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. В рамках переговоров с главой ОАЭ предполагается рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на повестке дня визитов также будет тема нефти. Он указывал, что такие обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК +, но главы государств также рассмотрят эту тему. Представитель Кремля также отмечал, что визит Путина в обе страны состоится «фактически за одни сутки».
Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию впервые с 2019 года. Тогда президент РФ посетил Абу-Даби и Эр-Рияд, где провел переговоры с главами этих государств.