Байден связал решение баллотироваться на следующий срок с выдвижением Трампа

«Если бы он (Дональд Трамп.— ''Ъ'') не баллотировался, я не уверен, что участвовал бы в выборах», — сказал Байден журналистам (цитата по Bloomberg). «Но ради благополучия нашей страны мы не можем позволить ему победить», — добавил он.
Согласно опросу The New York Times/Siena College, бывший президент США Дональд Трамп опережает Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов, отрыв между ними составляет порядка 4−11%. По данным опроса NBC, рейтинг одобрения политики Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность в 2021 году — 40%.
Дональд Трамп — 45-й президент США. Он занимал эту должность с января 2017 года по 20 января 2021 года. Президентские выборы в США пройдут в ноября 2024 года.