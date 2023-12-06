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03:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден связал решение баллотироваться на следующий срок с выдвижением Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что, возможно, не стал бы баллотироваться на следующий срок на посту главы государства, если бы не желание бывшего американского президента Дональда Трампа участвовать в выборах.

Источник: AP 2023

«Если бы он (Дональд Трамп.— ''Ъ'') не баллотировался, я не уверен, что участвовал бы в выборах», — сказал Байден журналистам (цитата по Bloomberg). «Но ради благополучия нашей страны мы не можем позволить ему победить», — добавил он.

Согласно опросу The New York Times/Siena College, бывший президент США Дональд Трамп опережает Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов, отрыв между ними составляет порядка 4−11%. По данным опроса NBC, рейтинг одобрения политики Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность в 2021 году — 40%.

Дональд Трамп — 45-й президент США. Он занимал эту должность с января 2017 года по 20 января 2021 года. Президентские выборы в США пройдут в ноября 2024 года.

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Лусине Баласян

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