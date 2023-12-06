Президент Венесуэлы Мадуро объявил часть соседней Гайаны 24-м штатом страны

Николас Мадуро предложил создать на присоединенной территории подразделения ведомств, выдающих лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых. Нефтяным компаниям, которые работают в неделимитированном море, он дал три месяца для завершения операций.
«Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства», — сказал Мадуро. Президент Венесуэлы также поручил парламенту обсудить запрет на заключение контрактов с компаниями, «которые работают с концессиями, в одностороннем порядке предоставленными Гайаной, в неделимитированном море». Он также добавил, что в ближайшие время «во все школы, колледжи и университеты» направят новую карту Венесуэлы.
4 декабря прошел референдум, по результатам которого около 95% граждан Венесуэлы проголосовали за включение Эссекибо в состав страны. На спорной территории были открыты богатые месторождения нефти и газа. Президент Гайаны Ирфаан Али назвал референдум поводом для аннексии региона Венесуэлой.
17 февраля 1966 года Венесуэла и Гайана подписали Женевский договор. Он сделал Гайану правопреемницей Британской империи в вопросе решения территориальных споров в этом регионе. В 1899 году третейский суд в Париже признал территорию Эссекибо частью Гайаны. Власти Гайаны обратилась в Международный суд ООН, чтобы добиться подтверждения этого решения суд обязал Венесуэлу не предпринимать действий, которые бы оспаривали контроль Гайаны над этой территорией. Однако проведение референдума суд не запретил.