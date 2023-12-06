Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Сиб.фм

Кандидатом в бизнес-омбудсмены Новосибирской области стала Наталья Кошелева

Наталья Кошелева стала кандидатом в бизнес-омбудсмены.

Глава новосибирской «Опоры» Игорь Салов сообщил о том, что региональное отделение «Опоры России» приняло решение выдвинуть своего кандидата на пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области.

Основаниями для выдвижения представителя «Опоры России» на пост бизнес-омбудсмена, по словам Игоря Салова, послужили удачный опыт подобной практики в других регионах и сходство вопросов, которые решает уполномоченный по правам предпринимательства.

Сейчас кандидатуру Натальи Кошелевой согласовали в центральном офисе движения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта