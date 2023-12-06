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6 декабря, источник: AmurMedia.ru

Освоение острова Большой Уссурийский обсудили Михаил Дегтярев и Сюй Цинь

Встреча состоялась на хабаровской земле.

Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и прибывший в регион с делегацией секретарь комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики провинции Хэйлунцзян господин Сюй Цинь провели рабочую встречу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

На совещании присутствовали генеральный консул КНР в Хабаровске господин Цзян Сяоян и советник-посланник посольства КНР в РФ госпожа Лю Цинхуа.

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили сотрудничество территорий-побратимов, наметив новые точки роста. В их числе — совместное освоение и развитие острова Большой Уссурийский, создание на его площадке автомобильного пункта пропуска. В октябре между Россией и КНР достигнута принципиальная договоренность расширить его классификацию, сделав грузопассажирским.

— Благодарю китайскую сторону за содействие в достижении согласия по изменению классификации пункта пропуска. Мы уже весной следующего года начинаем строительство подъездной автомобильной дороги. Предлагаем актуализировать данные по планируемой пропускной способности пункта пропуска и номенклатуре грузов, которые не обновлялись с 2021 года. За это время наши предприятия значительно нарастили свои мощности и потенциал торговать с китайской стороной.

Михаил Дегтярев
губернатор Хабаровского края

Готовность работать в этом направлении выразил и секретарь Комитета компартии КНР провинции Хэйлунцзян, обозначив стратегически важные перспективы для обоих государств.

— Изменение классификации пункта пропуска на острове Большой Уссурийский — очень важный шаг для расширения сотрудничества наших стран и освоения территории. Со своей стороны, мы прилагаем большие усилия для развития острова в качестве зоны свободной торговли. Надеемся, на о. Большой Уссурийский можно распространять условия льготной политики, благодаря чему жители наших регионов смогли бы покупать беспошлинные товары, — подчеркнул господин Сюй Цинь.

В продолжение темы участники встречи затронули тему развития инфраструктуры действующих пунктов пропуска. В текущем году возобновлено грузовое сообщение между ПП «Хабаровск» — «Фуюань», «Хабаровск» — «Тунцзян». После трехлетнего перерыва налажено грузовое сообщение между пунктами пропуска «Покровка» — «Жаохэ» в зимний период. В последнем случае Михаил Дегтярев предложил рассмотреть вопрос установки круглогодичного разводного понтонного моста. Коллеги из КНР согласились взять эту инициативу в работу.

— Более того, мы горячо приветствуем предложение китайской стороны о запуске авиасообщения между Хабаровском и Фуюанем, — поблагодарил коллег из КНР губернатор.

В ходе мероприятия были отмечены и другие позитивные изменения, которые способны вывести многолетнее сотрудничество двух регионов на качественно новый уровень. Этот вектор двустороннего партнерства в новую эпоху отражен в подписанных в марте важнейших Совместных заявлений Президентом России Владимиром Путиным и Председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином. Благодаря приложенным усилиям только за первое полугодие-2023 торговый оборот Хабаровского края с Китаем вырос на треть.

Значимую роль в развитии сотрудничества территорий-побратимов играет налаженная коммуникация их руководителей: сегодняшняя встреча не первая в этом году. Напомним, в мае делегация правительства края во главе с Михаилом Дегтяревым посетила Харбин КНР, ведущие промышленные и логистические предприятия, вузы провинции Хэйлунцзян. Следом китайские коллеги нанесли ответный визит.

В этот раз губернатор и секретарь Комитета компартии КНР были вновь единодушны: сейчас регионам особенно важно наращивать образовательные, гуманитарные и туристические обмены. К слову, в 2023 году после снятия пандемийных ограничений в июне было восстановлено пассажирское сообщение с Фуюанем и Жаохэ. За летнюю навигацию более 31 тысячи граждан России и Китая посетили Хабаровский край и провинцию Хэйлунцзян. Михаил Дегтярев подчеркнул, что наш субъект заинтересован в развитии въездного туризма.

— Предлагаю запустить промо-туры для китайских туроператоров, которые специализируются на рыболовных турах и эко-турах. Министерство туризма края окажет всестороннюю поддержку, — заявил Михаил Дегтярев и пригласил заинтересованные компании КНР принять участие в III туристическом форуме «Открой Дальний Восток!».

Что же касается образования, то глава субъекта предложил китайской стороне на базе будущего межвузовского кампуса развернуть подготовку кадров, знающих специфику обоих регионов, особенности правовых систем и экономики в наших странах.

— Мы можем стать ярким центром образовательной кооперации между Россией и Китаем! Такие планы у нас есть, и мы будем их реализовывать, — сказал губернатор.

Отдельное внимание на совещании было уделено перспективам сотрудничества в области судоходства и речных перевозок, взаимного экспорта ряда товаров, экологии, культуры, искусства и спорта. Глава Хабаровского края выразил уверенность, что 2024 год будет наполнен новыми совместными мероприятиями и партнерскими проектами.

— Ведь как гласит русская пословица: «Где дружба прочна, там хорошо идут дела!» — подытожил Михаил Дегтярев.

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