6 декабря, источник: AmurMedia.ru
Освоение острова Большой Уссурийский обсудили Михаил Дегтярев и Сюй Цинь
Встреча состоялась на хабаровской земле.
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и прибывший в регион с делегацией секретарь комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики провинции Хэйлунцзян господин Сюй Цинь провели рабочую встречу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
На совещании присутствовали генеральный консул КНР в Хабаровске господин Цзян Сяоян и советник-посланник посольства КНР в РФ госпожа Лю Цинхуа.
В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили сотрудничество территорий-побратимов, наметив новые точки роста. В их числе — совместное освоение и развитие острова Большой Уссурийский, создание на его площадке автомобильного пункта пропуска. В октябре между Россией и КНР достигнута принципиальная договоренность расширить его классификацию, сделав грузопассажирским.
— Благодарю китайскую сторону за содействие в достижении согласия по изменению классификации пункта пропуска. Мы уже весной следующего года начинаем строительство подъездной автомобильной дороги. Предлагаем актуализировать данные по планируемой пропускной способности пункта пропуска и номенклатуре грузов, которые не обновлялись с 2021 года. За это время наши предприятия значительно нарастили свои мощности и потенциал торговать с китайской стороной.
Готовность работать в этом направлении выразил и секретарь Комитета компартии КНР провинции Хэйлунцзян, обозначив стратегически важные перспективы для обоих государств.
— Изменение классификации пункта пропуска на острове Большой Уссурийский — очень важный шаг для расширения сотрудничества наших стран и освоения территории. Со своей стороны, мы прилагаем большие усилия для развития острова в качестве зоны свободной торговли. Надеемся, на о. Большой Уссурийский можно распространять условия льготной политики, благодаря чему жители наших регионов смогли бы покупать беспошлинные товары, — подчеркнул господин Сюй Цинь.
— Более того, мы горячо приветствуем предложение китайской стороны о запуске авиасообщения между Хабаровском и Фуюанем, — поблагодарил коллег из КНР губернатор.
В ходе мероприятия были отмечены и другие позитивные изменения, которые способны вывести многолетнее сотрудничество двух регионов на качественно новый уровень. Этот вектор двустороннего партнерства в новую эпоху отражен в подписанных в марте важнейших Совместных заявлений Президентом России Владимиром Путиным и Председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином. Благодаря приложенным усилиям только за первое полугодие-2023 торговый оборот Хабаровского края с Китаем вырос на треть.
Значимую роль в развитии сотрудничества территорий-побратимов играет налаженная коммуникация их руководителей: сегодняшняя встреча не первая в этом году. Напомним, в мае делегация правительства края во главе с Михаилом Дегтяревым посетила Харбин КНР, ведущие промышленные и логистические предприятия, вузы провинции Хэйлунцзян. Следом китайские коллеги нанесли ответный визит.
В этот раз губернатор и секретарь Комитета компартии КНР были вновь единодушны: сейчас регионам особенно важно наращивать образовательные, гуманитарные и туристические обмены. К слову, в 2023 году после снятия пандемийных ограничений в июне было восстановлено пассажирское сообщение с Фуюанем и Жаохэ. За летнюю навигацию более 31 тысячи граждан России и Китая посетили Хабаровский край и провинцию Хэйлунцзян. Михаил Дегтярев подчеркнул, что наш субъект заинтересован в развитии въездного туризма.
— Предлагаю запустить промо-туры для китайских туроператоров, которые специализируются на рыболовных турах и эко-турах. Министерство туризма края окажет всестороннюю поддержку, — заявил Михаил Дегтярев и пригласил заинтересованные компании КНР принять участие в III туристическом форуме «Открой Дальний Восток!».
— Мы можем стать ярким центром образовательной кооперации между Россией и Китаем! Такие планы у нас есть, и мы будем их реализовывать, — сказал губернатор.
Отдельное внимание на совещании было уделено перспективам сотрудничества в области судоходства и речных перевозок, взаимного экспорта ряда товаров, экологии, культуры, искусства и спорта. Глава Хабаровского края выразил уверенность, что 2024 год будет наполнен новыми совместными мероприятиями и партнерскими проектами.
— Ведь как гласит русская пословица: «Где дружба прочна, там хорошо идут дела!» — подытожил Михаил Дегтярев.