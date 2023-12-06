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6 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

США ввели санкции против 11 белорусских компаний

США расширили санкции в отношении Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

США ввели санкции против 11 белорусских компаний. Это следует из опубликованного документа Министерства финансов США, пишет ТАСС.

В сообщении сказано, что под санкции попал холдинг «БелОМО», а также его директор Александр Мороз. Кроме того, ограничения затронули научно-технический центр «ЛЭМТ» вместе с его руководителем Алексеем Шкадаревичем. Также в санкционный список попало предприятие «Зенит-БелОМО» и его глава Николай Гайчук.

Отмечается, что санкции также были введены в отношении предприятия «Амкодор» и председателя совета директором Александра Шакутина. В списке числится и компания «Табак-инвест» вместе с ее совладельцами Павлом Топузидисом и Виктором Петровичем. Минфин США установил срок завершения сделок с указанной компанией до 2 февраля 2024 года. Также указана компания «Белтаможсервис» и ее директор Вадим Бабарикин.

Говорится, что под санкции попали управляющая компания холдинга «Горизонт», научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар». Кроме того, называются компании «Алевкурп», концерн «Беллесбумпром», «Белорусская цементная компания». В санкционном списке указан генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.

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