Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

АСТАНА, 6 дек — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлением и теплыми пожеланиями ко дню рождения главе Кыргызстана Садыру Жапарову, сообщила пресс-служба кыргызского лидера.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана
«Сегодня под Вашим авторитетным руководством братский Кыргызстан успешно претворяет в жизнь важные инициативы и реформы, направленные на обеспечение устойчивого роста и социально-экономической стабильности страны», — отмечается в телеграмме.

Токаев убежден, что Кыргызстан продолжит уверенное движение вперед и успешно воплотит в жизнь высокие цели по построению сильного и процветающего государства. Он высоко оценил личный вклад Садыра Жапарова в укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества, которые неизменно развиваются в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

«Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения и выведем многогранные межгосударственные связи Казахстана и Кыргызстана на качественно новый уровень», — подчеркивается в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал кыргызскому коллеге дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского народа Кыргызстана, добавили в пресс-службе Жапарова.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Токаев прибыл в Актобе с рабочей поездкой
Посол России в Казахстане вручил медаль Пушкина директору 'Астана Опера'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта