Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

«Сегодня под Вашим авторитетным руководством братский Кыргызстан успешно претворяет в жизнь важные инициативы и реформы, направленные на обеспечение устойчивого роста и социально-экономической стабильности страны», — отмечается в телеграмме.
Токаев убежден, что Кыргызстан продолжит уверенное движение вперед и успешно воплотит в жизнь высокие цели по построению сильного и процветающего государства. Он высоко оценил личный вклад Садыра Жапарова в укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества, которые неизменно развиваются в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
«Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения и выведем многогранные межгосударственные связи Казахстана и Кыргызстана на качественно новый уровень», — подчеркивается в поздравлении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал кыргызскому коллеге дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского народа Кыргызстана, добавили в пресс-службе Жапарова.