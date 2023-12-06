6 декабря, новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Какими будут минимальные расчетные показатели в 2024 году
МРП, МЗП, базовая пенсия, минимальная пенсия и прожиточный минимум.
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Месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и других социальных выплат, а также штрафов, налогов и прочих платежей согласно законодательству РК в 2024 году составит 3692 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Закон «О республиканском бюджете на 2024−2026 годы», который президент Касым-Жомарт Токаев подписал 5 декабря 2023 года.
Согласно закону, в 2024 году:
— минимальный размер заработной платы (МЗП) составит 85 000 тенге;
— минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 28 215 тенге;
— минимальный размер пенсии — 57 853 тенге;
— величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 43 407 тенге;
— МРП равняется 3692 тенге.
Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана 1 сентября 2023 года, поручил повысить МЗП с 70 до 85 тыс. тенге с 1 января 2024 года.
«Как мы обещали, правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тыс. тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза», — отметил Касым-Жомарт Токаев. По словам президента, эта мера приведет к увеличению денежных доходов 1,8 млн граждан, включая 350 тыс. работников бюджетной сферы.
Отметим, что с 1 января 2023 года были установлены следующие минимальные расчетные показатели: МРП — 3450 тенге, МЗП — 70 000 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 24 341 тенге, минимальный размер пенсии — 53 076 тенге, величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 40 567 тенге. Эти показатели каждый год устанавливаются Законом о республиканском бюджете на соответствующий год.
Ранее корреспондент центра деловой информации Kapital.kz разбирался, из чего складывается пенсия казахстанцев и как именно используются такие расчетные показатели как минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты, а также минимальный размер пенсии.