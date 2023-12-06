09:12 (мск), источник: ТАСС
Politico: ЕС на саммите с КНР поднимет тему экспорта товаров двойного назначения в РФ
По данным газеты, в Евросоюзе выражают обеспокоенность обходом санкций.
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БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза на саммите ЕС — КНР намерены затронуть вопрос об экспорте Пекином товаров двойного назначения в РФ с целью ограничения таких поставок. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщества.
«Мы очень обеспокоены обходом санкций и хотели бы, чтобы Пекин обратил внимание на некоторые организации, которые обходят наши санкции», — приводит издание высказывание представителя ЕС. «Предпочтительный вариант заключается в том, чтобы Китай сам разобрался с [проблемой], но у нас есть инструменты, чтобы справиться с ней самостоятельно, если это необходимо», — сказал он.
Как отмечает Politico, на Западе «существуют опасения» в отношении предполагаемых, но не подтвержденных «поставок КНР в РФ бронежилетов или дронов», а также технологий двойного назначения.
Отвечая ранее в Брюсселе на вопрос журналистов о потенциальной военной помощи Китая России, представитель высокого ранга ЕС заявил, что у сообщества по-прежнему нет каких-либо доказательств.
Саммит ЕС — КНР пройдет