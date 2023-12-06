6 декабря, источник: Комсомольская правда
В районе Волгоградской области избрали главу
Александра Игнатченко переизбрали на второй срок на посту главы Клетского района.
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В Клетском районе Волгоградской области избрали главу. По итогам конкурса по отбору кандидатур депутатами районной думы единогласным решением был переизбран на новый срок Александр Игнатченко. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.
Александр Игнатченко родился в 1980 году. Он окончил Волгоградскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономист». Работал на разных должностях в органах местного самоуправления в области сельского хозяйства и продовольствия.
В 2018 году Александр Игнатченко был избран главой Клетского района.
Ранее главой Серафимовичского района стала Татьяна Ильина. А в Ольховском районе на второй срок переизбрали Алексея Солонина.