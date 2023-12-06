Глава Минобороны ФРГ объяснил задержку поставок оружия Украине

По словам главы Минобороны, ФРГ «делает, что может», что также относится «почти ко всем другим союзникам и партнерам». Кроме того, Писториус прокомментировал обещание Европейского союза (ЕС) произвести к весне миллион выстрелов артиллерийских боеприпасов.
«Я очень рано предупредил об этой цифре, потому что видел, что эта цифра, вероятно, не будет достигнута», — сказал министр, отметив, что это число породило ожидания, которые в конечном итоге не смогли оправдаться.
Ранее Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины и не обязана вмешиваться в конфликт в рамках какого-либо альянса. Глава ведомства напомнил, что его страна занимает второе место по масштабам оказания помощи Киеву, «намного опережая других».