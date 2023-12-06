6 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Токаев прибыл в Актюбинскую область с рабочей поездкой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, сообщает Zakon.kz.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщили в пресс-службе Акорды 6 декабря, глава государства изучит экономические показатели Актюбинской области и осмотрит несколько важных для региона общественно-культурных площадок.
До этого в сентябре глава государства посещал Алматинскую область, а в октябре — Жетысускую.